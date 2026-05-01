Москва1 мая Вести.Проблема нехватки детских садов и ясельных групп в России сохраняется, несмотря на принимаемые меры, это подтверждает желание россиян заводить детей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.

В чем позитив? Мы как бы ее (проблему нехватки детских садов - ред.) решаем, а она до конца не решается. Это означает, что как раз вот мотивация к деторождению присутствует. У нас есть, конечно, разные ситуации, разные регионы, где-то, естественно, более высокий уровень рождаемости, где-то - меньше, но тем не менее нам все время приходится до определенных уровней ее (сеть детских садов - ред.) подтягивать. И это очень хорошо сказал Медведев

По его словам, в какой-то момент в правительстве сложилось впечатление, что проблема детских садов будет решена через 10-15 лет при вложении определенных средств, однако прогноз не оправдался.

Сеть детских садов и яслей - это такой важнейший индикатор желания людей обзаводиться семьей и детьми. И мы, конечно, обязательно это (работу по расширению сети детских садов - ред.) продолжим сказал он

Помимо этого, председатель "Единой России" подчеркнул, что свой вклад в работу по расширению сети детских садов и ясельных групп обязан вносить и бизнес. Как отметил политик, корпоративные ясельные группы дают компаниям возможность удерживать ценных сотрудников.

Ранее Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые", выразил надежду, что в будущем молодое поколение россиян ждет счастье.