Медведев выступил за адаптацию графиков обучения студентов с детьми

Медведев предложил сделать обучение в вузах более гибким для молодых родителей Медведев выступил за адаптацию графиков обучения студентов с детьми

Москва1 мая Вести.Для преодоления сложившегося в российском обществе стереотипа о невозможности совмещения воспитания детей с получением высшего образования необходимо пересмотреть подходы к организации образовательного процесса. Соответствующую инициативу озвучил в ходе отчетно-программного форума "Единая Россия. Есть результат!" зампред Совета Безопасности РФ и председатель партии Дмитрий Медведев, подчеркнув необходимость гибкого подхода.

По мнению политика, существенным шагом к поддержке молодых семей в студенческой среде должно стать изменение устоявшегося графика занятий.

Политик напомнил, что в университетах России созданы несколько сотен комнат матери и ребенка, а с прошлого года в РФ закреплен статус студенческой семьи.

Медведев вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой в пятницу посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге, где политик отметила, что 13 тысяч студенческих семей имеют детей.

Ранее Медведев отметил, что россияне хотят заводить детей, что подтверждается наличием большого спроса на места в детских садах и ясельных группах.