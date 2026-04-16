"Там ничего нет": Медведев призвал закрывать "никудышные вузы"

Москва16 апр Вести.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал лишать лицензии или "прикрывать" "никудышные" высшие учебные заведения. Соответствующее заявление он сделал на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы "Единой России".

Медведев указал на существование проблемы "плохих университетов, никудышных вузов", задачи которых – зарабатывание денег. По его словам, в таких учреждениях занятия ведутся в онлайн-формате, а педагогического состава и аудиторного фонда нет – "ничего нет".

Но это задача управленческая: пусть министерство этим занимается, их просто прикрывает или как минимум лишает лицензии сказал Медведев

Как следует с его слов, также можно лишать такие вузы каких-либо возможностей, чтобы "оставались наиболее сильные все-таки университеты".

