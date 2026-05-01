Медведев вспомнил, как в 90-е годы годы здания детских садов выкупали для офисов

"Выкупали за 3 копейки": Медведев о покупке зданий детсадов под офисы в 90-е Медведев вспомнил, как в 90-е годы годы здания детских садов выкупали для офисов

Москва1 мая Вести.Зампред Совета безопасности РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вспомнил, как в 1990-е годы здания детских садов в России выкупали под офисы по низким ценам.

Об этом он заявил в ходе общения с сотрудниками НМИЦ имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге, который политик посетил вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой. Во время беседы Медведев затронул тему нехватки ясельных групп.

Я отлично помню, что в 1990-е, я тогда жил в нашем родном городе... Как не проходишь мимо детского сада - там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за три копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают сказал он

Председатель партии отметил, что это впоследствии привело к разрушению всей сети детских садов и нехватке дошкольных учреждений для граждан РФ. Теперь властям страны предстоит решить эту проблему.

Ранее Медведев предложил сделать обучение в вузах более гибким для молодых родителей. Также он отметил, что россияне хотят заводить детей, что подтверждается наличием большого спроса на места в детских садах и ясельных группах.