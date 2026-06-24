Песков: демография – это очень болезненный вопрос для России

Песков назвал демографию болезненным вопросом для России Песков: демография – это очень болезненный вопрос для России

Москва24 июн Вести.Демографический вопрос является очень болезненным для всей России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

По его словам, с точки зрения глобальной демографии Россия находится в "весьма затруднительном положении".

Это очень болезненный вопрос для нашей страны, для России подчеркнул он

Ранее председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг в интервью ИС "Вести" заявил, что для сохранения положительной демографической тенденции необходим комплексный подход. Он включает, в том числе, такие направления, как образование, медицина, спорт и коммунальные услуги.