Вексельберг: для роста демографии нужны не только "метры", а весь набор условий

Москва29 мая Вести.Для сохранения положительной демографической тенденции нужен комплексный подход, который включает такие направления, как образование, медицина, спорт и коммунальные услуги. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг.

По его словам, каждое направление важно в отдельности, но для достижения высокого результата необходимо искать меры комплексной поддержки жилищного строительства, которые бы включали в себя все эти условия.

Как компания, занимающаяся строительством жилья для населения, мы хорошо понимаем, что семье нужны комфортные условия. Не нужны метры [жилья], а нужен весь набор условий, который мы создавали для наших детей. Все те условия, которые позволяли бы чувствовать себя уверенно и спокойно — это образование, медицина, спорт, безопасность, комфортные условия жизни, то есть коммунальные услуги перечислил Вексельберг

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов заявил, что число многодетных семей в России увеличилось более чем в два раза за 13 лет.