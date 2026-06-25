Глава СПЧ Фадеев не увидел связи между абортами и проблемами демографии Глава СПЧ Фадеев призвал не смешивать демографию и аборты

Москва25 июн Вести.Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал не искать связь между отсутствием запрета на аборты и проблемами демографии в стране.

Аборты и демография - это вообще не связанные вещи. Ну давайте не будем. В Польше запрещены аборты, а рождаемость ниже, чем у нас, - 1,1 ребенка на женщину заявил Фадеев на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 июня заявил, что демография является болезненным вопросом для России, и страна в данном аспекте находится в "весьма затруднительном положении".

В мае Русская православная церковь (РПЦ) поддержала инициативу чиновников называть аборт "негативным выбором". Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил ИС "Вести", что негативная окраска данного слова является началом исцеления общества.