Москва23 апр Вести.Россияне устали от риторики, призывающей к запретам, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на ежегодной всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения".

Новиков считает важным "воспитание аудитории", но при этом полагает, что оно должно идти без давления.

У нас общество устало от запретительной риторики, невозможно еще чего-то запрещать. А особенно людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи сказал он

Новиков добавил, что рождение ребенка - само по себе большой стресс для родителей, а потому запреты не дадут положительного результата.

Только атмосфера создания такого благоприятствования в обществе, стимулирующая атмосфера - вот только это может сработать действительно так, чтобы люди не боялись делать этот шаг в жизни, рожать еще одного ребенка, и были уверены, что они получат поддержку подытожил он

Ранее министр Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью ИС "Вести" заявил, что в основе слова "демография" лежит другое - "любовь". Он добавил, что благодаря совместной работе с Советом Федерации его ведомству удалось запустить проекты, повышающие качество жизни семей.