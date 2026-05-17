Москва17 мая Вести.Негативная окраска слова "аборт" является началом исцеления общества, заявил ИС "Вести" председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Ранее чиновники в Калужской области стали называть аборт "негативным выбором при беременности". По мнению иерея Лукьянова, это говорит, что в обществе начинает меняться отношение к абортам.

Если чиновники уже готовы называть аборт негативным выбором, - это серьезный шаг вперед. Потому что как раз перекодировка слова "детоубийство" в слово "аборт" в свое время создала эту смысловую и моральную неокрашенность этого преступления против человеческой личности. Поэтому возвращение в общественное пространство негативной окраски этого явления - это начало исцеления нашего общества заявил Лукьянов

Священнослужитель выразил надежду, что в РФ вскоре удастся закрепить в правовой плоскости статус нерожденного ребенка.

Потому что ребенок имеет право на медицинскую помощь до своего рождения, имеет право быть человеком, а не биологическим материалом "класса Б", как его классифицируют. Мы должны ценить жизнь, которую дал нам Господь. И мы должны понимать, каковы условия сохранения вот этого благоденствия. Народ, который не ценит жизни своих нерожденных детей, не имеет будущего. А народ, который вовремя понимает свои грехи, свои недостатки, исправляет свою жизнь, имеет право на будущее добавил он

Ранее протоиерей Михаил Дудко поддержал губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в его намерении ввести в регионе полный запрет абортов. По его мнению, данная инициатива является хорошим началом взаимодействия церкви и государства.