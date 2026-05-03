Протоиерей Дудко об абортах: заработок на грехе должен быть вне закона Протоиерей Дудко считает, что проблема абортов общая для церкви и государства

Москва3 мая Вести.Комментируя заявление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о желании ввести в регионе полный запрет абортов, настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Бескудникове, протоиерей Михаил Дудко в интервью ИС "Вести" заявил, что поддерживает позицию губернатора и считает, что эта инициатива - хорошее начало взаимодействия церкви и государства.

В 2019 году в США был знаменитый лозунг "Мое тело - мое дело", потом и в Россию пришел - репродуктивные права, так называемые, бодипозитив. Много выдумано разных терминов. У нас позиция однозначная: аборт - это убийство заявил Дудко

Поэтому, по мнению священнослужителя, взаимодействие между церковными и государственными институтами является значимым фактором, влияющим на решение женщин отказаться от прерывания беременности.

Я думаю, что здесь большое поле для сотрудничества церкви и государства. Вот здесь как раз надо привлекать церковных деятелей при разработке разного рода мер, которые сейчас стараются предпринимать губернаторы, чтобы сохранить жизни рожденных детей. Давайте от этого откажемся, говорят губернаторы. И действительно, некоторые отказываются. Эта ужасная вещь - заработок на грехе. Это должно быть, безусловно, вне закона. Я это всеми силами поддерживаю. Это не значит, что бесплатно можно, это значит, что зарабатывать на этом ни в коем случае нельзя отметил Дудко

Ранее сообщалось, что исполняющего обязанности главного врача Вологодского городского родильного дома признали виновным в осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение обязательно. Медик отказал в прерывании беременности пациентке, которая выполнила все требования организации, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области в Telegram-канале.