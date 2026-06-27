В ЛДПР призвали усилить контроль за сферой доул и повитух

В России намерены поставить на контроль ситуацию с повитухами и доулами В ЛДПР призвали усилить контроль за сферой доул и повитух

Москва27 июн Вести.В России необходимо наладить контроль за деятельностью доул и повитух, которые сопровождают женщин при процессе родов. Об этом заявил председатель Межрегиональной общественной организации "Отцы рядом", член ЛДПР, юрист Иван Курбаков.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, зачастую такие лица могут оказывать услуги без соответствующей квалификации и лицензии.

Особое внимание следует уделить деятельности так называемых доул, повитух и иных лиц без медицинского образования, которые фактически сопровождают роды и нередко создают у будущих родителей иллюзию безопасности процесса сказал Курбаков

Эксперт подчеркнул, что, если такие лица оказывают услуги, выходящие за рамки психологической поддержки, государство должно рассмотреть вопрос об усилении контроля и ответственности за подобную деятельность. Курбаков подчеркнул, что роды относятся к сфере повышенного риска, где цена ошибки измеряется человеческой жизнью и здоровьем.