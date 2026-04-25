Юрист Хрулев поддержал идею обязательного теста на отцовство в роддомах Юрист Хрулев: обязательный ДНК-тест в роддоме поможет защитить семьи от разводов

Москва25 апр Вести.Обязательный генетический тест на отцовство в роддомах позволит защитить семьи от разводов. Об этом заявил кандидат юридических наук, вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила диалога" Дмитрий Хрулев.

В беседе с изданием NEWS.ru он пояснил, что если семья узнает правду об отцовстве гораздо позже, то это может нанести психологическую травму ребенку.

Речь идет не о недоверии, а о способе заранее снять вопрос, который потом способен разрушить несколько судеб сразу подчеркнул Хрулев

Ранее сообщалось, что идею по введению добровольного ДНК-тестирования на отцовство в роддомах поддерживают больше половины россиян.