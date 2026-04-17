Более половины россиян выступили за проведение ДНК-теста на отцовство в роддоме ВЦИОМ: 52% россиян поддержали идею проведения ДНК-теста на отцовство в роддоме

Москва17 апр Вести.Более половины россиян поддерживают идею добровольного ДНК-тестирования на отцовство в родильном доме. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 68% участников заявили о личной готовности пройти генетическую экспертизу в случае рождения ребенка. Уровень готовности оказался практически одинаковым среди мужчин (70%) и женщин (67%).

В то же время 61% россиян считают, что мужчина, узнавший, что воспитывает не своего биологического ребенка, все равно должен продолжать участвовать в его жизни.

В итоге для российской культуры принцип "кто воспитал" становится определяющим, а родительство выглядит неким социальным выбором, который нельзя отменить задним числом отметили аналитики центра

Критики инициативы опасаются, что она может привести к вмешательству государства в личную сферу граждан, увеличению числа разводов и появлению недоверия между супругами. Отмечается, что мужчины чаще высказываются в поддержку проведения таких тестов, тогда как женщины, как правило, не выступают против, но чаще занимают нейтральную позицию. При этом молодежь и люди без детей чаще соглашаются с идеей тестирования, в то время как родители, уже имеющие опыт воспитания детей, относятся к ней более сдержанно.

В январе этого года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Центробанком и исполнительными органами субъектов разработать комплекс мер, направленных на формирование вовлеченного, ответственного отцовства.