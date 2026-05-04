ВЦИОМ: 76% граждан РФ дружат с представителями других национальностей в России

ВЦИОМ поделился данными о межнациональных отношениях в России ВЦИОМ: 76% граждан РФ дружат с представителями других национальностей в России

Москва4 мая Вести.Большинство россиян сообщили, что имеют друзей среди представителей других национальностей внутри страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

Уточняется, что 57% опрошенных готовы поддержать брак близкого члена семьи с человеком иной национальности.

76% дружат с людьми другой национальности говорится в исследовании

Эксперты отмечают, что 92% россиян с разной периодичностью общаются с представителями других национальностей в России, при этом 79% респондентов относятся к таким контактам без настороженности.

Опрос проводился 5 апреля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее результаты опросов показали, что уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину составил 72%, его работу на посту главы государства одобряют 66,7% респондентов.