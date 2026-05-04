Москва4 маяВести.Большинство россиян сообщили, что имеют друзей среди представителей других национальностей внутри страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.
Уточняется, что 57% опрошенных готовы поддержать брак близкого члена семьи с человеком иной национальности.
76% дружат с людьми другой национальностиговорится в исследовании
Эксперты отмечают, что 92% россиян с разной периодичностью общаются с представителями других национальностей в России, при этом 79% респондентов относятся к таким контактам без настороженности.
Опрос проводился 5 апреля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее результаты опросов показали, что уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину составил 72%, его работу на посту главы государства одобряют 66,7% респондентов.