В ГД предложили ввести оценку психологического состояния матерей после родов В Госдуме предложили ввести оценку состояния матерей после родов

Москва3 авг Вести.Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме предложили проводить добровольную оценку психологического состояния матерей после родов для выявления у них признаков послеродовой депрессии.

Письмо с предложением оценки психологического состояния женщин было направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, сообщает ТАСС.

Сейчас детские поликлиники предусматривают посещение новорожденного на дому после выписки. Однако оценка психологического состояния матерей, у которых может возникнуть послеродовая депрессия, в порядке оказания медпомощи не закреплена, говорят авторы обращения.

В связи с этим они предлагают дополнить порядок оказания медпомощи положениями о краткой добровольной оценке психологического состояния матери во время первого патронажа новорожденного.

Если ответы женщины в ходе опроса указывают на риск причинения вреда себе или ребенку, медработник должен привлечь врача-психиатра, специалистов скорой помощи и других специалистов в зависимости от состояния пациентки.