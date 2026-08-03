Москва3 авгВести.Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме предложили проводить добровольную оценку психологического состояния матерей после родов для выявления у них признаков послеродовой депрессии.
Письмо с предложением оценки психологического состояния женщин было направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, сообщает ТАСС.
Сейчас детские поликлиники предусматривают посещение новорожденного на дому после выписки. Однако оценка психологического состояния матерей, у которых может возникнуть послеродовая депрессия, в порядке оказания медпомощи не закреплена, говорят авторы обращения.
В связи с этим они предлагают дополнить порядок оказания медпомощи положениями о краткой добровольной оценке психологического состояния матери во время первого патронажа новорожденного.
Если ответы женщины в ходе опроса указывают на риск причинения вреда себе или ребенку, медработник должен привлечь врача-психиатра, специалистов скорой помощи и других специалистов в зависимости от состояния пациентки.