Член СПЧ Меркачева намерена разобраться в ситуации с роддомами в Кузбассе Правозащитница Меркачева: мать никогда не должны разлучать с младенцем в роддоме

Москва20 июл Вести.Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева намерена разобраться в ситуации с роддомами в Кузбассе. В интервью ИС "Вести" она подчеркнула, что мать никогда не должны разлучать с младенцем в роддоме, если для этого нет медицинских оснований.

В Кузбассе после закрытия в начале июня единственного роддома в Таштаголе младенцев увозят в Новокузнецк сразу после родов, а матери остаются в своем городе и не видят детей неделями. Из-за реформы медучреждений в Таштаголе работает только срочный родильный зал.

В регионе осталось всего три роддома – в Междуреченске, Новокузнецке и Кемерове. По словам рожениц, они вынуждены снимать жилье в этих городах за свой счет, так как на госпитализацию их не берут из-за переполненности. Меркачева назвала сложившуюся ситуацию трагедией.

Отсутствие штатного неонатолога или закрытие отделения — это организационная проблема системы здравоохранения. Надо в первую очередь нам сейчас добиваться всем вместе, чтобы матерей не разлучали с новорожденными, если нет медицинских показаний, конечно. Я сейчас соответствующие запросы пошлю. Ведь первые часы, мгновения, первые дни – это самое важное. От этого зависит вообще, как будет формироваться здоровье ребенка, его психика подчеркнула правозащитница

Учитывая, что государство сейчас старается всячески стимулировать рождаемость, с этой ситуацией "срочно нужно что-то делать", добавила Меркачева.