Профессиональное выгорание предложили включить в клиническую практику в России В ГД предложили включить профессиональное выгорание в клиническую практику

Москва6 июл Вести.В Госдуме предложили включить в российскую медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику понятие "профессиональное выгорание". С такой инициативой выступили депутаты от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков.

Соответствующее предложение было направлено главе Минздрава России Михаилу Мурашко, сообщил ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.

Представляется целесообразным проработать возможность включения в российскую медицинскую классификационную и статистическую практику отдельного понятия "профессиональное выгорание" в соответствии с подходом МКБ-11 говорится в документе

Также в обращении подчеркивается важность закрепления того, что речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством. Имеется ввиду введение отдельной категории для описания состояния, которое связано с хроническим стрессом на работе и являющегося основанием для обращения за медпомощью, профилактического консультирования, оценки факторов риска и маршрутизации пациента.

Врач- психотерапевт, психиатр клиники "СОВА" Антон Гребенюков ранее перечислил признаки эмоционального выгорания. По его словам, к ним относятся раздражительность, усталость, ощущение опустошения, а также появление цинизма и утрата эмпатии.

Кроме того, по словам врача, при эмоциональном выгорании человек может испытывать систематические головные боли, напряжение в мышцах и проблемы с пищеварением.