Депутаты ГД: на 500 студентов вуза должен приходиться хотя бы один психолог

В Госдуме предложили ввести норму в одного психолога на 500 студентов вуза

Москва15 мая Вести.Закрепить рекомендуемую численность психологов в вузе из расчета не менее одного специалиста на 500 студентов предложили депутат Госдумы Ксения Горячева и вице-спикер ГД Владислав Даванков, сообщило РИА Новости.

Представляется целесообразным рассмотреть возможность актуализации методических рекомендаций Минобрнауки России по организации психологической службы в образовательных организациях высшего образования и закрепления рекомендуемой численности специалистов психологической службы вуза из расчета не менее одной штатной единицы на 500 обучающихся написали депутаты в обращении на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова

Согласно обращению, увеличение числа штатных единиц для психологической службы рекомендуется для учебных заведений, где обучается большое число студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, иностранцев, детей-сирот, участников специальной военной операции и членов их семей, а также студентов, проживающих в общежитиях.