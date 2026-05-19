Москва19 мая Вести.Раздражительность, усталость, ощущение опустошения, появление цинизма и утрата эмпатии могут быть признаками эмоционального выгорания, сообщило РИА Новости со ссылкой на врача- психотерапевта, психиатра клиники "СОВА" Антона Гребенюкова.

Если вам не помогает отдых, отпуск или смена рода деятельности, мысль о делах берет в заложники вашу голову всерьез и надолго — это уже первый звоночек. Далее может наступить момент, когда появляется раздражительность, постоянная усталость, чувство опустошения, нет сил на сопереживание, появляется цинизм, вы теряете эмпатию, вас не покидает ощущение, что делаешь много, а результат не радует сказал врач

Он также отметил, что при эмоциональном выгорании человек может испытывать головные боли, напряжение в мышцах, проблемы с пищеварением, которые становятся систематическими.