Врач-нарколог "Поликлиника.ру" Роман Устинов рассказал, как распознать бытовой алкоголизм у близкого человека.

Устинов в беседе с Лентой.ru пояснил, что бытовое пьянство — начальная, стертая форма зависимости, поэтому заметить ее бывает сложно. Однако существуют определенные сигналы, которые не стоит игнорировать.

Во-первых, человек будет использовать любой повод, чтобы выпить, будь то праздники, окончание рабочей недели, встречи с друзьями, стрессы и жизненные проблемы. Во-вторых, он продолжает работать и остается социально достаточно активным, однако его круг интересов и хобби заметно сокращается рассказал он

По словам нарколога, зависимый не считает себя алкоголиком, на замечания близких реагирует категорично. Меняется и внешний вид: появляются покраснения и отеки, глаза часто краснеют, человек становится менее опрятным. Повышаются тревожность и раздражительность.

Устинов добавил, что на бытовой алкоголизм указывают постепенное увеличение доз, потеря количественного контроля, провалы в памяти, выпивка по утрам, а также склонность пить в одиночку или скрывать факты употребления.

