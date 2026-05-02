Москва2 мая Вести.Привычка сочетать парение в бане и алкоголь превращает банный отдых в русскую рулетку. Об этом предупредил психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов в комментарии изданию "Лента.ру".

Врач указал на то, что из-за распития алкоголя в бане возможны резкое падение давления, обморок и полная перегрузка сердца.

Нарколог также рассказал, что если после парения и распития алкоголя человек еще и ныряет в ледяную воду, то у него увеличивается риск скачков давления и гипертонического криза.

По словам Хакимзанова, также из-за сочетания алкоголя с баней может быть сильное обезвоживание. Как сказал нарколог, в бане и так "теряется много влаги", а еще и спиртные напитки "выгоняют воду". Врач предупредил, что это приводит к обезвоживанию и сгущению крови.

Сердцу становится все сложнее проталкивать густую кровь по расширенным сосудам сообщил нарколог

Врач предостерег, что при этом у нетрезвого отдыхающего еще и теряется чувствительность, из-за чего он не понимает, что ему уже пора покинуть баню.

Также нарколог указал на то, что из-за спиртных напитков человек не ощущает перегрев, что может привести к ожогам, потере координации и травмам.