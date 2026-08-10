Врач предупредил об опасности резкого отказа от алкоголя Врач Рудковский: резкий отказ от алкоголя может вызвать опасные осложнения

Москва10 авг Вести.Резкий отказ от алкоголя после длительного и тяжелого употребления может вызвать избыточное возбуждение и привести к опасным для жизни осложнениям. Об этом Life.ru рассказал врач психиатр-нарколог клиники "АлкоСпас" Антон Рудковский.

Он объяснил, что при регулярном употреблении алкоголя нервная система адаптируется к его присутствию в организме.

Когда поступление внезапно прекращается, возникает избыточное возбуждение. Первые симптомы могут выглядеть как тяжелое похмелье: тревога, бессонница, потливость, дрожь, тошнота, учащенный пульс и повышение давления. Но состояние способно быстро ухудшаться предупредил эксперт

Так, к более опасным осложнениям относятся судороги, спутанность сознания, галлюцинации и алкогольный делирий. Врач отметил, что риск особенно высок при длительных запоях, предыдущих тяжелых абстинентных синдромах и наличии хронических заболеваний. Попытки самостоятельно переждать такое состояние дома и бесконтрольно принимать успокоительные или новую дозу алкоголя могут ухудшить ситуацию.

По словам эксперта, прекращать употребление алкоголя необходимо под контролем специалистов – на основе необходимых данных, например, времени последней дозы, выбирается амбулаторное наблюдение или стационар.

При появлении судорог, галлюцинаций, выраженной дезориентации, высокой температуры или сильной одышки необходима экстренная медицинская помощь.