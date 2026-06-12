Россиян предупредили о последствиях употребления спиртного на пляже летом Врач Кудряшов: употребление алкоголя на пляже может вызвать остановку сердца

Москва12 июн Вести.Употребление спиртных напитков на пляже летом пагубно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, сообщил ТАСС доцент Кубанского государственного медуниверситета Минздрава РФ Евгений Кудряшов.

Алкоголь стимулирует выброс адреналина и норадреналина. Избыточное воздействие этих веществ на сердечно‑сосудистую систему может привести к осложнениям, которые в тяжелых случаях приводят к остановке сердца рассказал доктор

Он отметил, что учащенное сердцебиение до 120 ударов в минуту может развиться после приема любого количества алкоголя, но жара повышает риски. От спиртного поднимается артериальное давление, это вызывает расширение сосудов, что может привести к развитию инфарктов и инсультов.