Москва12 июнВести.Употребление спиртных напитков на пляже летом пагубно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, сообщил ТАСС доцент Кубанского государственного медуниверситета Минздрава РФ Евгений Кудряшов.
Алкоголь стимулирует выброс адреналина и норадреналина. Избыточное воздействие этих веществ на сердечно‑сосудистую систему может привести к осложнениям, которые в тяжелых случаях приводят к остановке сердцарассказал доктор
Он отметил, что учащенное сердцебиение до 120 ударов в минуту может развиться после приема любого количества алкоголя, но жара повышает риски. От спиртного поднимается артериальное давление, это вызывает расширение сосудов, что может привести к развитию инфарктов и инсультов.