Американские исследователи, изучающие влияние интенсивных интервальных тренировок на организм человека, выяснили, есть ли смысл проводить по несколько часов в фитнес-клубе.

Кардиолог раскрыл связь между вечерним фитнесом и инфарктом Врач Кондрахин заявил, что вечерний фитнес ведет к инфаркту и инсульту

Москва30 мая Вести.Занятия фитнесом в вечернее время могут привести к инфаркту и инсульту. Об этом предупредил врач-кардиолог, терапевт, детский кардиолог, врач функциональной диагностики и клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Физические нагрузки в позднее время, как объяснил врач в беседе с NEWS.ru, противоречат естественным биоритмам человека. По мнению Кондрахина, вечерние нагрузки необходимо исключить.

Когда мне люди говорят: "А я вот в девять вечера иду в фитнес", я думаю — молодец. Хочешь получить раньше инфаркт, инсульт — иди. А кто-то и в 10 вечера ходит, когда мы должны отдыхать. Чушь собачья, понимаете? Потому что в этот период организм перестраивается на снижение активности, мы на него накидываемся. Берем нагрузку, которая несвойственна, включаем систему адаптации объяснил Кондрахин

Рано или поздно, как заметил врач, такие действия приведут к перегрузке. Биологические часы продолжают работать по древнему циркадному ритму. При этом, по словам Кондрахина, особенно ярко проблема выражена у молодых людей, поскольку у них нет осознанности в вопросе распределения нагрузки.

Дело в том, что мы эволюционно жили по циркадности света, ночи, а потом придумали лампочки, и все размылось. Но организм эволюционно так и работает. Собака ложится спать, когда устала. У нее нет сверхсилы радовать вас, батарейки сели. Так и с организмом человека сказал врач

