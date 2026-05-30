Москва30 мая Вести.Инсульт редко случается внезапно - у него есть главный предвестник, который нельзя игнорировать. Об этом в беседе с изданием Лента.ru рассказала невролог "Скандинавского Центра Здоровья" Татьяна Хребтова.

Речь идет о транзиторной ишемической атаке (ТИА), которую в народе называют микроинсультом. Это эпизод временного нарушения кровотока в одном из участков головного мозга из-за закупорки или спазма сосудов мелким тромбом. Симптомы при этом такие же, как при полноценном инсульте, объяснила врач.

Коварство ТИА в том, что через несколько минут или часов организм самостоятельно растворяет тромб, после чего кровоток восстанавливается, и все симптомы исчезают. Человек успокаивается и откладывает поход к врачу. Однако, по словам Хребтовой, каждый пятый после микроинсульта переносит настоящий инсульт в ближайшие 90 дней.

Особенно высокий риск приходится на первые 48 часов. цитирует Татьяну Хребтову Лента.ru

В группе повышенного риска – люди с гипертонией, мерцательной аритмией, диабетом, высоким холестерином и ожирением. Также опасность усиливают курение, малоподвижный образ жизни, алкоголь и хронический стресс, добавила невролог.

Ранее ученые из Макао установили, что для существенного снижения риска инфаркта и инсульта требуется значительно больше физической активности, чем рекомендуют современные нормы - от 560 до 610 минут в неделю.