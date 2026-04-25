В Минздраве раскрыли, чем чаще всего болеют россияне Минздрав: в России широко распространена артериальная гипертония

Москва25 апр Вести.В России широко распространена артериальная гипертония, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина. По ее словам, такие больные подлежат обязательному диспансерному наблюдению.

Артериальная гипертензия - это то заболевание, которое очень распространено в РФ указала эксперт

Она рассказала, что если в ходе диспансеризации у человека выявляют повышенный уровень артериального давления, этот фактор не рассматривается как риск, а относится к заболеванию. Такие пациенты входят в так называемую третью группу здоровья, которая подлежит диспансерному наблюдению.

По словам Драпкиной, в России артериальная гипертензия эффективно лечится. При этом осведомленность человека о диагнозе и борьба с заболеванием напрямую влияют на продолжительность жизни.