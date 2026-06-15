Профессор-кардиолог рассказал, что пить и есть при гипертонии Кардиолог Мамедов: прием лекарств при гипертонии прекращать нельзя

Москва15 июн Вести.В России гипертонию имеют около 40% взрослого населения. И это один из ключевых факторов риска, который вносит мощный вклад в развитие сердечно-сосудистых катастроф - инфарктов миокарда и мозговых инсультов. В беседе с KP.RU руководитель отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ врач-кардиолог, доктор медицинских наук Мехман Мамедов рассказал о самом распространенном заболевании в мире - гипертонии.

Дисциплинированный прием лекарств от гипертонии позволяет заметно снизить угрозу жизни и здоровью. Пропускать прием лекарства категорически нельзя! Современные гипотензивные препараты защищают организм, свои сосуды и сердце не менее 12-ти часов - предупреждает кардиолог предупреждает кардиолог

Перед визитом к врачу важно вести дневник самоконтроля артериального давления и пульса, рекомендует профессор Мамедов. Желательно делать это в течение 2-х недель. Показатели тонометра следует записывать не менее двух раз в день, утром и вечером. Это поможет врачу в подборе адекватной дозы препаратов.

Сегодня до 80% соли люди получают из магазинных полуфабрикатов, колбас, сыров, консервов и соусов. И эта же продукция зачастую содержит насыщенные жиры, которые вносят вклад в повышение "плохого" холестерина. Избыток пищевой соли приводит к задержке жидкости в организме. Из-за этого повышается артериальное давление и возникает критическая нагрузка на сердце и почки. рекомендует профессор Мамедов

Норма соли - менее 5 граммов в день. Это около 1 чайной ложки без горки, включая соль, содержащуюся в готовых продуктах. В пожилом возрасте действительно нередко рекомендуется заменять обычную натриевую соль на соль с калием. Это может помогать в снижении артериального давления, профилактике инсультов. Но из-за возможных рисков для здоровья переходить на калиевую соль следует только после консультации с врачом, подчеркивает профессор Мамедов.

Статины, то есть препараты, снижающие уровень холестерина, по современным рекомендациям назначаются как пациентам, уже имеющим сердечно-сосудистые заболевания, так и людям с высоким сердечно-сосудистым риском - его определяет врач-кардиолог по специальной шкале рисков.

По мере старения организма слабеет чувство жажды. Пожилым людям, особенно в жаркую погоду, нужно пить достаточное количество жидкостей, в первую очередь - чистой воды. В среднем, в качестве ориентира, европейские рекомендации по питанию и гидратации в гериатрии предлагают брать за основу 1,6 л в день для женщин и 2 л для мужчин. Этот объем включает воду и другие напитки. Их рекомендуется равномерно распределять в течение дня: примерно 1 стакан (200 мл) каждый час–полтора в период бодрствования. отметил доктор

Пожилым людям нужно употреблять не менее 0,8 г белка на килограмм тела (как влияет на организм в старшем возрасте повышенное употребление белка - единого мнения сегодня нет, отмечает эксперт.

С возрастом организму требуется меньше калорий для поддержания жизнедеятельности. Чтобы избежать резкого набора веса, повышающего нагрузку на сердечно-сосудистую систему, пожилым людям рекомендуется питаться пять раз в день небольшими порциями - три основных приема пищи и два перекуса.