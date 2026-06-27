Москва27 июн Вести.Люди с гипертонией могут есть много соленой пищи и не чувствовать, что она соленая. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников.

Солевые рецепторы у всех разные. В кардиологическом центре ранее капали солевой раствор разной концентрации разным людям, гипертоникам. И для людей с довольно выраженной гипертонией растворы соли сильной концентрации неопределяемы. Он не чувствует соль, поэтому он ест только очень все соленое и тогда получает вкус. А в маленьких концентрациях он соли не чувствует. Он потому и гипертоник, что он не чувствует соли, и чтобы узнать вкус, берет ее в повышенных концентрациях пояснил врач

Ранее Мясников заявил, что приготовить полезный и бюджетный ужин можно всего за 15 минут и посоветовал гражданам отказаться от полуфабрикатов в пользу здоровой пищи.