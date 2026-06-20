Доктор Мясников рассказал, как приготовить полезный ужин за 15 минут Доктор Мясников рассказал, как за 15 минут приготовить бюджетный и полезный ужин

Москва20 июн Вести.Приготовить полезный и бюджетный ужин можно всего за 15 минут, поэтому не нужно отдавать предпочтение полуфабрикатам ради экономии времени и денег. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников.

Он отметил, что полуфабрикаты особенно вредны для детей и питаться ими на постоянной основе нельзя.

Вся эта переработанная пища, ультрапереработанная пища, я всегда говорю, человек должен видеть, что он ест. Все эти котлеты, сосиски, каши быстрого приготовления, все, что вы покупаете, вы же сами чувствуете, что вредно. Вы хотите сказать, что разогреть котлету готовую котлету быстрее, чем поджарить кусок мяса? А по стоимости сырой кусок мяса дешевле, чем купленные котлеты? Мясо жарится пять минут, по две с половиной на каждой стороне сказал Мясников

Врач перечислил и другие простые в приготовлении полезные блюда.

Макароны из твердой муки класса "А" варятся девять минут. Вода еще кипит три. Вы за 10 минут, пока варятся макароны или пока у вас жарится мясо, помидорчиков-огурчиков нарежете сколько угодно. То есть от момента прихода до момента накрыть на стол [проходит] 15 минут. За 15 минут [можно] пожарить [цыпленка] табака. Разрезаете пополам, отбиваете. Все! добавил Мясников

Ранее врач рассказал, что не нужно изнурять себя диетами для поддержания красоты, и перечислил необходимые для рациона продукты питания.