Москва23 июл Вести.Семейные трапезы могут помочь сформировать подрастающему поколению правильные пищевые привычки. Об этом ИС "Вести" рассказала кандидат медицинских наук, врач высшей категории, терапевт, диетолог Клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.

Она отметила, что в формировании правильного пищевого поведения именно родитель играет важную роль.

Показывать собственным примером, как должно строиться питание. То есть, это какие-то совместные семейные трапезы с обсуждением каких-то интересных семейных тем, это привлечение подростка к приготовлению этих блюд. Ну, естественно, по возможности выразила свою точку зрения врач

Также диетолог дала советы, что делать родителям на случай, если их ребенок начал проявлять к подобному роду видео интерес.

Если вдруг родители замечают, что их подросток начинает повышенное внимание уделять вот такому фуд-контенту, первое, что нужно сделать — это поинтересоваться… И затем постараться направить в такое русло, чтобы у подростка формировалось собственное критическое восприятие этой информации, чтобы он впоследствии научился дифференцировать, то есть различать, что хорошо, что плохо объяснила Чехонина

Ранее диетолог Чехонина рассказала о том, как фуд-контент может навредить подростку. По ее словам, для неокрепшей психики, он может стать даже пугающим и привести как к усилению аппетита, так и его пропаже.