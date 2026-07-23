Москва23 июлВести.Маркировка на вредную продукцию – хорошая идея. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась кандидат медицинских наук, врач высшей категории, терапевт, диетолог Клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.
По ее мнению, маркировка поможет в выборе продуктов как взрослым, так и детям.
Да, это очень хорошая идея. Вот эта специальная маркировка, она как раз поможет разобраться всем, и подросткам, и взрослым в том, что из этого ассортимента продуктов имеет смысл складывать в свой холодильник ежедневно, а что стоит ограничитьподелилась диетолог Чехонина
Ранее сообщалось, что обязательная маркировка на сладости поможет покупателям проверить, насколько легальную и безопасную продукцию они покупают. Она была введена в России с 1 июля.