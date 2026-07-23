Москва23 июл Вести.Необходимо поддерживать блогеров и активистов, которые не только рассказывают о составе продуктов, но к тому же формируют у подростков правильные пищевые привычки.

Об этом ИС "Вести" рассказала кандидат медицинских наук, врач высшей категории, терапевт, диетолог Клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.

Она отметила, что эти люди демонстрируют превосходство собственного мнения, что является одним из элементов построения авторитета.

Может быть, имеет смысл поддерживать тех блогеров и активистов, которые как раз несут в массы именно этот ликбез, которые рассказывают о составе продуктов. Они ведь не только несут информацию, они еще демонстрируют превосходство собственного мнения и какого-то сложившегося типа мышления. Это уже один из элементов, на которых строится авторитет. Они же помогают развитию подростков выразила свое мнение диетолог

Также она сказала, что если среди родителей у подростка нет авторитета в области правильного питания, то они могут найти себе лидера в медийном мире.

Ну, если, допустим, мы не являемся таким примером для наших подростков, то можно выбрать какую-то известную медийную личность, которая в прекрасной форме, и сказать: "Вот если ты хочешь быть такой, как он, как она, вот это каждый день есть не нужно" добавила Чехонина

Ранее сообщалось, что семейные трапезы могут помочь сформировать ребенку правильные пищевые привычки. Также диетолог Чехотина посоветовала привлекать подростков к приготовлению правильных блюд.