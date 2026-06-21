Москва21 июн Вести.Совместная физическая активность и ограничения по времени использования гаджетов. Такие советы дала родителям по профилактике детского ожирения врач-диетолог, преподаватель Медицинского института Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Круглова, сообщает ИС "Вести".

Специалист отметила, что ожирение является многофакторным заболеванием. Генетическая предрасположенность человека играет роль, но в большей степени на это влияют образ жизни, уровень физической активности и пищевые привычки, заложенные у ребенка.

Диетолог назвала ряд основных рекомендаций, которые помогут родителям не допустить развития ожирения у ребенка в летний период.

Стимулировать физическую активность и, конечно, совместная какая-то активность, она будет лучше восприниматься ребенком, [например], вместе куда-то пойти, поехать на велосипедах… четко ограничить использование гаджетов, есть для этого специальные программы и так далее, потому что экранное время должно быть не более часа объяснила она

Для формирования правильных пищевых привычек можно добавлять в рацион ребенка овощи, фрукты, ягоды и различную зелень, так как летом все это становится более доступным.

И следующий момент – это, конечно, просветительская история, это беседа с ребенком, потому что дети школьного возраста, они точно могут понять, что такое витамины, зачем они нам нужны, в каких продуктах их много, в каких их нет совсем уточнила диетолог

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России удалось остановить рост числа случаев ожирения среди учеников младших классов. По ее словам, добиться этого удалось благодаря развитию системы бесплатного школьного питания и соблюдению единых требований к рациону.