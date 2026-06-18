Москва18 июн Вести.В России удалось остановить рост числа случаев ожирения среди учеников младших классов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, добиться этого удалось благодаря развитию системы бесплатного школьного питания и соблюдению единых требований к рациону учащихся. Дополнительную роль сыграли изменения в пищевых привычках детей.

Мы остановили рост темпов... в результате того, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам рассказала Попова

Она отметила, что школьники стали употреблять меньше соли и сахара, что положительно сказалось на их рационе. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что теперь важно распространить сформированные полезные пищевые привычки и на другие возрастные группы населения.

В мае Минздрав утвердил обновленный стандарт оказания медицинской помощи несовершеннолетним при ожирении.