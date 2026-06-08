Глава Роспотребнадзора Попова: в школах может появиться гипоаллергенное меню

В российских школах может появиться гипоаллергенное меню Глава Роспотребнадзора Попова: в школах может появиться гипоаллергенное меню

Москва8 июн Вести.В российских школах может появиться гипоаллергенное меню в начале 2026/27 года. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, во многих школах сейчас также популярны шведские столы. Ведомство не препятствует подобной практике, сообщает РИА Новости.

Работа по формированию противоаллергенного меню в школах продолжается. Мы надеемся завершить ее к началу учебного года сказала Анна Попова

Глава ведомства подчеркнула, что грамотно организованный шведский стол позволяет ребенку получить тот самый здоровый набор продуктов и питаться в школе с удовольствием.