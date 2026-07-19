Кулинарный словарь по ГОСТу с русскими названиями блюд появится в России

В России появится кулинарный словарь с русскими терминами Кулинарный словарь по ГОСТу с русскими названиями блюд появится в России

Москва19 июл Вести.В России хотят вернуть русские названия кулинарным блюдам. Словарь с русскими кулинарными терминами готовится к включению в ГОСТ "Традиционная русская кухня". Об этом РИА Новости рассказала автор федерального проекта "Гастрономическая карта России", куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.

Надо вспоминать и возвращать в активное употребление многие наши слова. Яйцо пашот — по-французски, а у нас — выпускные яйца отметила Шаповалова

Эксперт предлагает россиянам есть на завтрак русскую болтунью, а не иностранный скрэмбл. По ее словам, пришлось проделать огромную работу, чтобы отыскать исконно русские названия блюд. Однако многие заимствования оказалось возможно заменить на русские названия, которые намерено или не намеренно были забыты.

Также Екатерина Шаповалова добавила, что русская кухня должна получить официальный статус культурного нематериального наследия.