Москва12 июн Вести.Настоящую русскую кухню не составит труда воспроизвести в современной жизни, она была незамысловатой, без сложных блюд. Не было и овощного разнообразия. Рецептами традиционных русских блюд, специально ко Дню России, с ИС "Вести" поделился шеф-повар Денис Перевоз.

Первое блюдо, которое было очень востребованным у россиян – салат из огурцов и смородиновых листьев.

Для этого мы берем с вами огурчики, петрушку, укроп, молодых листочков черной смородины. Можно семян укропа добавить, чесночка и сметану по вкусу. Нарезаем огурцы, нарезаем молодые листья смородины, добавляем заправку в виде чеснока, соли и сметаны, зелень. Перемешиваем и получается вкусный, освежающий, необычный салат поделился рецептом Перевоз

Царица супов древней Руси – ботвинья. За основу этого блюда берется разнообразная зелень.

Берем за основу зелень: это сныть, крапива, свекольные листья, щавель. И, соответственно, добавляем редис. Добавляем отварную рыбу и все это заливаем белым квасом сказал Перевоз

Тем, кто хочет испробовать горячий суп, идеально подойдут щи из крапивы. Шеф-повар раскрыл секрет, как не получить ожоги от этого растения.

Мы обдаем кипятком нашу колючку, и она уже не колется. Нарезаем [крапиву], добавляем лучок зеленый, добавляем пассеровочку из лука, где мы перемешиваем с вами жареный лук, жарим морковь, добавляем все это в бульончик и добавляем туда крапиву. И у нас с вами получается такой достаточно вкусный суп отметил он

Еще одно не менее популярное блюдо, которое идеально подойдет на обед и ужин, – карп в сметане. Готовить его, по словам шеф-повара, не так уже и сложно.

Мы с вами просто обжариваем рыбу, добавляем лук прямо туда же, в сковороду. И, соответственно, перед самой гарнировкой у нас с вами [добавляется] сметана. Получается вкусно, свежо. Вот эта вот кислинка от сметаны, сливочность. Все будет сбалансировано. Проварится, протушится. И будет очень вкусно рассказал Перевоз

Традиционный напиток на Руси – кисель. Но он делался иначе, чем привычный современным людям напиток. Традиционной основной киселя была гороховая мука.

Это совсем немножко даже другое кушанье. Вот это, скажем так, отвар гороховый. Который разливался по формочкам, застывал и получал, знаете, такое мелкое кушанье – желе, к которому добавляли какие-то жареные лук, шкварки, наполнители поделился повар

Ранее шеф-повар Константин Вагу отметил, что модные рецепты приготовления окрошки вызывают сомнения по вкусу и сочетанию ингредиентов. По его словам, в исторических рецептах могли встречаться такие ингредиенты, как жареная дичь и моченая слива.