Москва30 мая Вести.Модные рецепты приготовления окрошки вызывают сомнения по вкусу и сочетанию ингредиентов, заявил ИС "Вести" бренд-шеф, член Международного Альянса Профессиональных Кулинаров и вице-президент Всемирной Федерации Ресторанного Спорта Константин Вагу.

Честно говоря, встречал много модных рецептов и с заправкой из игристого вина, и из пива, и газированной воды с лимоном. Для меня эти рецепты далеки от традиционных, и очень вызывает сомнение сочетание ингредиентов с такой заправкой заявил он

Кулинар напомнил, что в исторических рецептах окрошки могли быть такие ингредиенты, как жареная дичь и моченая слива.

Но современная кухня, конечно, нашла замену. Есть те классические ингредиенты, к которым мы привыкли. Да и, собственно, праздник окрошки в конце весны, потому что появляется первая зелень. В привычном рецепте – огурец, редиска, картошка, кто-то добавляет вареное яйцо. Обязательно в окрошке много зелени, как правило, сочетание зеленого лука и укропа. И, конечно же, важна заправка. По поводу нее споры не успокаиваются до сих пор – либо квас, либо кефир. Добавленная горчица добавляет кислинку, которая играет на языке. Часто ее разбавляют тертым желтком, чтобы была более густая масса пояснил он

Напиток, которым необходимо заправить окрошку, также должен быть с кислинкой, подчеркнул Вагу.

Обязательно должна быть кислинка, Главное, чтобы молочнокислые бактерии перебродили либо в кефире, либо в квасе. И никакого сладкого кваса, конечно заявил он

Ранее исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков рассказал, что в России в этом году средняя стоимость приготовления окрошки на четыре порции снизилась, составив 448,6 рубля.