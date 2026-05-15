Рестораторы и ритейлеры выступили против введения 20%-й квоты на российское вино

Москва15 мая Вести.Российские ритейлеры и рестораторы выступили с критикой законопроекта, закрепляющего за российским вином не менее 20% позиций на "винной полке", пишет газета "Коммерсант".

Рабочая группа при правительственной комиссии по административной реформе в сфере торговли и защиты прав потребителей представила замечания к разработанному Минпромторгом проекту, который вводит минимальную долю ассортимента российского вина на полках магазинов и в меню общепита в 20% по числу товарных позиций.

В рабочей группе считают, что такая квота экономически нецелесообразна и технически невыполнима.

Они опасаются дефицита товарных позиций в сегменте, а также считают, что это противоречит антимонопольному законодательству указывает издание



Обращение рабочей группы, в частности, подписал руководитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Оно было направлено 3 апреля главе проектного офиса по реализации реформы контрольной и надзорной деятельности при правительстве РФ Чулпан Госсамовой.

В марте Росстандарт сообщал, что РФ разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина.