Спрос на слабоалкогольные напитки в РФ резко сократился за три месяца 2026 года

Москва15 апр Вести.В первом квартале 2026 года продажи слабоалкогольной продукции в России значительно снизились. По данным Росалкогольтабакконтроля, за январь-март объем реализации упал на 58,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 204,9 тысячи декалитров.

По данным ведомства, снижение затронуло и другие сегменты алкогольного рынка. Так, продажи плодовой алкогольной продукции сократились на 41,4%, до 467,4 тысячи декалитров. Реализация виноградосодержащих напитков без этилового спирта уменьшилась на 27,8%, до 48,3 тысячи декалитров, а ликерных вин – на 7,2%, до 247,4 тысячи декалитров.

Небольшое снижение зафиксировано и в категориях крепкого алкоголя – продажи коньяка уменьшились на 1,9%, до 3,041 миллиона декалитров.

В то же время ряд сегментов показал рост. В частности, продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 14,8% и достигли 4,858 миллиона декалитров. Также вырос спрос на виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом (+6,4%, до 410,3 тысячи декалитров), игристые вина (+4%, до 5,346 миллиона декалитров) и водку (+2%, до 17,393 миллиона декалитров).

В целом рынок алкогольной продукции без учета пива, сидра, пуаре и медовухи продемонстрировал незначительное снижение – на 0,2%, до 47,966 миллиона декалитров.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России разработало законопроект, направленный на оптимизацию системы учета оборота пива и слабоалкогольных напитков. Документ предполагает отмену требования о предоставлении информации в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) для участников рынка. Это решение призвано сократить нагрузку на бизнес и упростить учетные процессы.