Москва13 апр Вести.Министерство финансов России разработало законопроект, направленный на оптимизацию системы учета оборота пива и слабоалкогольных напитков. Документ предполагает отмену требования о предоставлении информации в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) для участников рынка. Это решение призвано сократить нагрузку на бизнес и упростить учетные процессы.

Законопроект также затрагивает вопросы, связанные с оборотом алкогольной продукции. Отдельно отмечается, что инициатива по возвращению пива на стадионы, предложенная депутатом Дмитрием Свищевым, была заблокирована Министерством здравоохранения. Предполагается, что изменения, касающиеся учета продукции, в случае их принятия, вступят в силу с 1 марта 2027 года.