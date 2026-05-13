Москва13 мая Вести.Госдума на заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, предлагающий сократить количество процессуальных документов при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение.

Правительство разработало законопроект, которым предлагается поправить статьи 27.12 и 27.13 КоАП РФ. Сейчас, если сотрудники полиции выявляют водителя с признаками опьянения, им нужно составить от трех до пяти документов: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования на алкоголь, протокол направления на медосвидетельствование, протокол о правонарушении и протокол задержания транспортного средства.

Инициатива предлагает два варианта: либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо просто ставить отметку в акте освидетельствования, в других протоколах или в постановлении по делу. Аналогично — с задержанием машины: запись о нем можно будет сделать в протоколе о правонарушении или в определении о возбуждении дела.

В пояснительной записке указано, что сокращение числа процессуальных документов позволило бы сэкономить около 33,6 тыс. рабочих часов в год, а также уменьшить расходы на покупку бланочной продукции.