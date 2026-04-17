Москва17 апр Вести.Чтобы отстранить нетрезвого водителя от управления транспортным средством, инспектору ГИБДД приходится заполнять целый ряд документов, что занимает немало времени. Новый законопроект, находящийся на рассмотрении в Госдуме, позволит упростить процедуру, рассказал ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству нижней палаты парламента Даниил Бессарабов.

По его словам, сейчас сотрудник дорожно-патрульной службы должен составить до пяти процессуальных документов. Поправка даст возможность оптимизировать процесс, не нарушая прав водителей.

На каждый документ из практики у опытного сотрудника ДПС уходит до пяти минут... Мы можем сэкономить свыше 33,5 тыс. часов работы сотрудников [органов] внутренних дел рассказал Бессарабов

Он отметил, что требуемые сейчас документы, по сути, дублируют друг друга.

Зачем составлять отдельный протокол об отстранении водителя от управления транспортным средством, если мы составляем еще несколько протоколов? И там есть сведения о лице, совершившем административное правонарушение, о транспортном средстве, времени, месте, дате совершения правонарушения, а также другие нужные фактические обстоятельства, они четко указываются. Поэтому мы говорим о том, что можно составлять самостоятельный протокол, либо [возможна] альтернатива - сведения об отстранении водителя от управления транспортным средством могут быть внесены в иные процессуальные документы пояснил депутат

Ранее в Екатеринбурге пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП, один человек погиб.