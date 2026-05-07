Производство вина в России сократилось на 14,5% с начала 2026 г. РАТК: производство вина в РФ за январь-апрель 2026-го снизилось на 14,5%

Москва7 мая Вести.Производство вина в России за период с января по апрель 2026 года составило 9,9 миллиона декалитров, что на 14,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля, которые приводит "Интерфакс".

При этом снижение выработки игристых вин составило 13%, ликерных - 21,9%.

Кроме того, по сравнению с показателями годом ранее снизились производства водки (на 4,2%, до 18,3 миллиона декалитров) и коньяка (на 0,2%, до 2 миллионов декалитров). При этом на 10,1%, до 5,6 миллиона декалитров, увеличились объемы производимых ликероводочных изделий.

Всего за январь-апрель было произведено 43,2 миллиона декалитров алкогольной продукции (не считая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), это на 7,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.