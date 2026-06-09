Продажи сидра выросли почти на 28% на фоне спада рынка алкоголя Росалкогольтабакконтроль зафиксировал рост продаж сидра почти на 28%

Москва9 июн Вести.Продажи крепкого пива в России в январе–мае 2026 года сократились на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 24,4 тысяч декалитров. В то же время продажи сидра выросли на 27,9%, достигнув 4,58 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Продажи пива в целом снизились на 1,9%, до 234,9 млн декалитров, пивных напитков – на 3,7%, до 35,6 млн декалитров, а пуаре – на 30,2%, до 50,9 тысяч декалитров. При этом совокупные продажи сидра, пуаре и медовухи увеличились на 23,3% и составили 5,8 млн декалитров. Продажи медовухи выросли на 11,6%, до 1,21 млн декалитров.

Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте слабоалкогольных напитков, продажи которых упали на 57,7% – до 342,5 тысяч декалитров. Также сократились продажи плодовой алкогольной продукции – на 38,2%, до 762,1 тысяч декалитров, виноградосодержащих напитков без этилового спирта – на 26%, до 76,2 тысяч декалитров, ликерных вин – на 4,8%, до 476,1 тысяч декалитров.

Продажи коньяка снизились на 1,7%, до 5,07 млн декалитров, виноградного вина – на 2,4%, до 21,86 млн декалитров. В то же время продажи игристого вина выросли на 4,1%, до 8,32 млн декалитров, а виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом – на 5,4%, до 612,4 тысяч декалитров.

Спрос на крепкий алкоголь остался устойчивым. Розничные продажи водки выросли на 1,1%, до 29,56 млн декалитров, а ликеро-водочных изделий – на 12,8%, до 8,1 млн декалитров. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было реализовано 48,4 млн декалитров, что на 2,4% больше показателя прошлого года.

Общий объем продаж алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи составил 80,8 млн декалитров, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом. В целом розничные продажи всей алкогольной продукции в России за январь–май снизились на 1,3% и составили 357,2 млн декалитров.