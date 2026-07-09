Росалкогольтабакконтроль: продажи сидра выросли на 29%, а медовухи — на 10%

Россияне в 2026 году стали покупать почти на 30% больше сидра Росалкогольтабакконтроль: продажи сидра выросли на 29%, а медовухи — на 10%

Москва9 июл Вести.Продажи сидра в России выросли почти на 30% за первое полугодие 2026 года в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, продажи медовухи поднялись более чем на 10%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Было реализовано 5,5 млн дал сидра (на 29,4% больше), 64,2 тысячи дал пуаре (на 28,3% меньше) и 1,5 млн дал медовухи (на 10,2% больше) говорится в сообщении

Однако при этом в целом продажи напитков брожения (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) сохранились на уровне первого полугодия 2025 года — 342 млн дал.

Ранее сообщалось, что в России появилась тенденция к снижению производства легального алкоголя.