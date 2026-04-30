Спрос на безалкогольные напитки в России вырос на 20% перед майскими праздниками

Продажи безалкогольных напитков выросли на 20% накануне майских праздников Спрос на безалкогольные напитки в России вырос на 20% перед майскими праздниками

Москва30 апр Вести.Продажи безалкогольных напитков в России заметно выросли в преддверии майских праздников. По данным исследования сети гипермаркетов "О’КЕЙ", с которым ознакомился ТАСС, спрос увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наиболее активно россияне покупают безалкогольное пиво (+19%) и игристые вина без алкоголя (+17%). Также вырос интерес к морсам без сахара (+12%) и высокобелковым молочным коктейлям (+7%). Эксперты связывают это с трендом на более натуральные продукты и подготовкой к летнему сезону.

Отдельно отмечается рост продаж кваса – в этом году его начали покупать раньше обычного. К началу мая продажи увеличились на 11% год к году. Покупатели выбирают как классические варианты, так и новые вкусы с ягодами и мятой.

Также россияне чаще приобретают ингредиенты для домашних напитков – замороженные ягоды (+6%), сиропы (+5%) и сухофрукты (+3%). Спрос на специи и смеси для глинтвейна вырос на 15%, что эксперты объясняют переменчивой погодой.

Кроме того, выбор напитков во многом зависит от блюд. Так, к свинине чаще берут безалкогольное вино, а к курице – ягодные морсы. При этом самым популярным вариантом остаются фруктовые соки.

Согласно исследованию, 33% россиян признались, что подбирают напитки под блюда, 29% покупают привычные продукты, 20% ориентируются на скидки, а 11% предпочитают домашние заготовки. Среди лидеров – вода, соки, лимонады и квас.

Ранее доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Максим Поляков рассказал, что за нахождение в московском метро с продуктами или напитками в открытой упаковке, которыми можно испачкать других пассажиров, россиянам грозит предупреждение или штраф до 1 тысячи рублей.