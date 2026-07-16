Россияне истратили 122 миллиарда рублей на пиво во время чемпионата мира

Россияне потратили 122 миллиарда рублей на пиво во время ЧМ-2026 Россияне истратили 122 миллиарда рублей на пиво во время чемпионата мира

Москва16 июл Вести.Жители России израсходовали свыше 121,7 миллиарда рублей на пиво с начала чемпионата мира по футболу 2026 года, стартовавшего 11 июня.

Об этом свидетельствуют оценки экспертов системы маркировки "Честный знак", сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно статистике, выпито было около 681,7 миллиона литров пенного напитка.

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По информации источников, объемы продаж слабоалкогольного напитка на 19% превысили результаты, зафиксированные во время чемпионата Европы 2024 года. Отмечается, что объемы проданного пива в 2026 году выросли на 4,3%, а расходы покупателей увеличились примерно на 16% в сравнении с 2025 годом. При сравнении июня и июля текущего года продажи в натуральном выражении возросли на 15,6%, а общая сумма трат — на 17%.

Ранее стало известно, что в России производство пива и пивных напитков превысило потребление почти на 200 миллионов декалитров.