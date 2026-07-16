Москва16 июлВести.Жители России израсходовали свыше 121,7 миллиарда рублей на пиво с начала чемпионата мира по футболу 2026 года, стартовавшего 11 июня.
Об этом свидетельствуют оценки экспертов системы маркировки "Честный знак", сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно статистике, выпито было около 681,7 миллиона литров пенного напитка.
Мундиаль еще не закончен, а уже побит рекорд Евро-2024сказано в публикации
По информации источников, объемы продаж слабоалкогольного напитка на 19% превысили результаты, зафиксированные во время чемпионата Европы 2024 года. Отмечается, что объемы проданного пива в 2026 году выросли на 4,3%, а расходы покупателей увеличились примерно на 16% в сравнении с 2025 годом. При сравнении июня и июля текущего года продажи в натуральном выражении возросли на 15,6%, а общая сумма трат — на 17%.
Ранее стало известно, что в России производство пива и пивных напитков превысило потребление почти на 200 миллионов декалитров.