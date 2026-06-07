Аналитики объяснили, почему ЧМ-2026 будет самым алкогольным в истории FT: ожидается рекордное количество выпитого пива на ЧМ-2026

Москва7 июн Вести.Чемпионат мира (ЧМ) 2026 года по футболу приведет к увеличению потребления пива на 1 млрд пинт, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.

По оценке экспертов, этому будет способствовать расширение ЧМ-2026 до 48 команд и его проведение в странах с высоким уровнем потребления пива: США, Канаде и Мексике.

По прогнозам, футбольные болельщики выпьют на 1 млрд пинт пива больше во время чемпионата мира, что станет столь необходимым стимулом для испытывающей трудности пивоваренной отрасли, которая борется с инфляцией издержек, вялым спросом и опасениями, что она застряла в долгосрочном упадке говорится в публикации

FT пишет, что дополнительный объем продаж за время турнира составит около 0,3% от годового потребления, это соответствует 5,9 млн гектолитров.

Ранее сообщалось, что холдинг "Газпром-медиа" приобрел права на трансляцию чемпионата мира по футболу 2026 года.