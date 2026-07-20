Москва20 июл Вести.Чемпионат мира по футболу 2026 года стал самым посещаемым в истории, сообщили в Международной федерации футбола (ФИФА).

По ее данным, матчи турнира посетили 6,82 млн зрителей. Прежний рекорд принадлежал чемпионату мира 1994 года, который также проходил в США, тогда игры собрали 3,56 млн человек.

ЧМ-2026 впервые прошел с участием 48 сборных. Турнир состоялся с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Финал чемпионата мира закончился победой Испании со счетом 1:0. Решающий гол в ворота сборной Аргентины испанцы забили в дополнительное время.

Ранее стала известна сумма выручки ФИФА за время проведения ЧМ-2026.